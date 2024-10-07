Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 октября

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 7 октября. В Минтрансе региона уточнили, что движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском и Дмитровском шоссе.

Заторы также наблюдаются на Ярославском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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