Сегодня 19:04 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 октября Фото: Медиасток.рф
Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 7 октября. В Минтрансе региона уточнили, что движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском и Дмитровском шоссе.
Заторы также наблюдаются на Ярославском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 20:20 Врачей Можайской больницы поздравили с профессиональным праздником
Сегодня 20:15 Стоимость монетарного золота в международных резервах ЦБ поставила рекорд
Сегодня 20:14 Мастер-класс по боксу ко Дню силовых видов спорта прошел в Можайске
Сегодня 20:07 Приборный завод в Дубне повысил производительность труда почти на 30%
Сегодня 19:58 В NASA рассказали о судьбе перекрестных полетов с Россией
Сегодня 19:56 РЭО поддержал инициативу развития фудшеринга в России
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте