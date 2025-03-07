Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 марта

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 7 марта. Основные заторы наблюдаются на МКАДе и съездах с него, а также в центрах подмосковных городов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Горьковском, Новорижском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Напомним, до 9 марта Госавтоинспекция Подмосковья будет проводить массовые проверки водителей на трезвость.