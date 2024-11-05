Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 5 ноября

Представители Минтранса Подмосковья оценили загруженность дорог в пять баллов вечером 5 ноября. Основные пробки фиксируются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском и Ярославском шоссе.

Также движение затрудненно на Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призывают автомобилистов проявить внимательность на дорогах и следить за скоростным режимом. Кроме того, следует уделить особое внимание дистанции и избегать резких маневров.

Выполнение этих простых требований позволит предотвратить ДТП и снизить загруженность дорог Московской области.