Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 5 ноября

Представители Минтранса Подмосковья оценили загруженность дорог в пять баллов вечером 5 ноября. Основные пробки фиксируются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском и Ярославском шоссе.
Также движение затрудненно на Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.
В Минтрансе призывают автомобилистов проявить внимательность на дорогах и следить за скоростным режимом. Кроме того, следует уделить особое внимание дистанции и избегать резких маневров.
Выполнение этих простых требований позволит предотвратить ДТП и снизить загруженность дорог Московской области.
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