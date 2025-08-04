Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 4 августа

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 4 августа. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей на фоне сильных дождей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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