Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 30 июня

Вечером в понедельник, 30 июня, загруженность дорог в Подмосковье составила пять баллов из 10. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Также движение затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призывают водителей быть внимательными и аккуратными из-за осадков, а также не превышать скорость, избегать резких маневров и держать дистанцию.