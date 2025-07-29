Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 29 июля

Вечером во вторник, 29 июля, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Также движение оказалось затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.