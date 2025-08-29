Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 29 августа

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 29 августа. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее Минтранс Подмосковья поделился статистикой аварийности с участием мототранспорта и напомнил правила поездки на байках.