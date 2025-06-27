Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 27 июня

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 27 июня. Движение затруднено на Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском и Можайском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Заторы также наблюдаются на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и скоростной режим, держать дистанцию, а также избегать резких маневров.
Китайский автогигант займет место завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Об этом сообщил на ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев.
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