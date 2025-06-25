Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 25 июня

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 25 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Движение также затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Китайский автогигант займет место завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Об этом сообщил на ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев.