Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 25 июня

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 25 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Движение также затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Китайский автогигант займет место завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Об этом сообщил на ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев.
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