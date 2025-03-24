Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 24 марта
Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 24 марта. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском и Волковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
По данным ведомства, движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.
Водителей призывают соблюдать ПДД и водить плавно, а также заранее снижать скорость перед переходами и местами притяжения.
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