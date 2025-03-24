Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 24 марта

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 24 марта. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском и Волковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По данным ведомства, движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Водителей призывают соблюдать ПДД и водить плавно, а также заранее снижать скорость перед переходами и местами притяжения.