Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 24 июня

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 24 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском и Можайском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах на фоне осадков. Важно соблюдать ПДД, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Китайский автогигант займет место завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Об этом сообщил на ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев.