Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 22 ноября

Загруженность дорого Подмосковья оценили в пять баллов вечером 22 ноября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве предупреждают о возможных осадках и гололедице. На этом фоне всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и строго соблюдать ПДД.
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