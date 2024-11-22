Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 22 ноября

Загруженность дорого Подмосковья оценили в пять баллов вечером 22 ноября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве предупреждают о возможных осадках и гололедице. На этом фоне всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и строго соблюдать ПДД.