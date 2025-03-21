Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 21 марта

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 21 марта. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волковском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По данным ведомства, движение также затруднено на Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Водителей призывают соблюдать ПДД, не совершать резких маневров, а также держать дистанцию.

Ранее глава регионального Минтранса Марат Сибатулин доложил губернатору Андрею Воробьеву о том, как трансформируется общественный транспорт в Подмосковье. По его словам, компания «Мострансавто» провела большую работу по улучшению качества обслуживания маршрутов.