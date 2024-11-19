Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 19 ноября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 19 ноября. В Минтрансе региона отметили, что заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском и Дмитровском шоссе.
Движение также затруднено на Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве напомнили, что местами в регионе наблюдаются дожди.
Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.
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