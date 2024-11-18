Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 18 ноября

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о загруженности дорог региона. Специалисты оценили пробки в 5 баллов вечером 18 ноября.

Наиболее серьезные затруднения в движении отмечаются из Москвы в сторону области на таких трассах, как Ленинградское, Носовихинское, Варшавское, Щелковское, Новорижское, Волоколамское, Пятницкое и Каширское шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Представители ведомства призывают водителей проявлять внимательность на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, необходимо отказаться от резких маневров из-за ухудшения погоды и отложить поездки на личном автотранспорте без зимней резины.