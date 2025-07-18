Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 18 июля

Вечером в пятницу, 18 июля, пробки в Подмосковье составили пять баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Основные заторы возникли сегодня на Пятницком, Рублево-Успенском, Ленинградском, Волоколамском, Ярославском, Дмитровском и Горьковском шоссе.

В грядущие выходные на территории Московской области спрогнозировали осадки, местами ожидаются грозы.

Водителей призвали учитывать погодные условия, держать дистанцию, не превышать допустимую скорость движения и не совершать резких маневров.

Об авариях, поломках и других чрезвычайных ситуациях следует сообщать по номеру 112.