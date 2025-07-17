Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 17 июля

Вечером в четверг, 17 июля, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы возникли на Минском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе. Также движение оказалось затруднено на Волоколамском, Ленинградском, Дмитровском и Горьковском шоссе.

Минтранс Подмосковья призвал участников движения соблюдать ПДД, а при возникновении чрезвычайных ситуаций, поломок или ДТП звонить по номеру 112.