Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 17 июля
Вечером в четверг, 17 июля, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Основные заторы возникли на Минском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе. Также движение оказалось затруднено на Волоколамском, Ленинградском, Дмитровском и Горьковском шоссе.
Минтранс Подмосковья призвал участников движения соблюдать ПДД, а при возникновении чрезвычайных ситуаций, поломок или ДТП звонить по номеру 112.
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