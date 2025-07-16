Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 16 июля

В среду вечером, 16 июля, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском и Новорижском шоссе. Движение также затруднено на Волоколамском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском и Ярославском шоссе.

В ряде округов сейчас наблюдается дождь с грозой.

В ведомстве призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными перед пешеходными переходами и при парковке.