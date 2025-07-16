Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 16 июля
В среду вечером, 16 июля, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Заторы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском и Новорижском шоссе. Движение также затруднено на Волоколамском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском и Ярославском шоссе.
В ряде округов сейчас наблюдается дождь с грозой.
В ведомстве призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными перед пешеходными переходами и при парковке.
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 16 июля
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