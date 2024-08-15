Сегодня 18:37 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 15 августа Фото: Медиасток.рф
Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 15 августа. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском и Новорязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Движение также затруднено на Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.
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