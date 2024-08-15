Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 15 августа

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 15 августа. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском и Новорязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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