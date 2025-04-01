Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 1 апреля

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 1 апреля. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском и Волковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
По данным ведомства, движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Вечером в Подмосковье наблюдаются осадки. На этом фоне водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и держать дистанцию.
Кабинет ультразвуковой диагностики открыли в родильном доме в Подольске
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
Глава РФПИ вынес на голосование судьбу диалога России и США
Гуманитарную помощь с пасхальным куличами отправили из Подольска в зону СВО
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте