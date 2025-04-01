Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 1 апреля

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 1 апреля. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском и Волковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По данным ведомства, движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Вечером в Подмосковье наблюдаются осадки. На этом фоне водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и держать дистанцию.