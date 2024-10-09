Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 9 октября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 9 октября. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение затруднено на Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В ведомстве уточнили, что на дорогах зафиксировали миллион автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Водителей призывают быть предельно внимательными и не совершать резких маневров в связи с возможными осадками.

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