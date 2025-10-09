Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 9 октября

Утром в четверг, 9 октября, на подмосковных дорогах насчитали миллион автомобилей. Пробки в регионе составили сегодня пять баллов.

Движение транспорта затруднено в утренние часы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Заторы возникли на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Варшавском, Киевском и Боровском шоссе.

Пробки образовались на Минском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию, не превышать допустимую скорость движения, а также избегать внезапных маневров и перестроений.