Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 8 сентября

Утром в понедельник, 8 сентября, на дорогах Подмосковья зарегистрировали свыше миллиона машин, что более чем на 6% превышает средние показатели августа. Пробки в регионе оценили в пять баллов.

Заторы возникли сегодня на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия» в сторону столицы.

Движение автомобилей затруднено на Ярославском, Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе.

Пробки образовались на Киевском, Минском, Калужском, Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали водителей избегать внезапных перестроений, не превышать скорость и не нарушать дистанцию.