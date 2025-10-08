Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 8 октября

Пробки в Подмосковье утром в среду, 8 октября, достигли пяти баллов. Сегодня на региональных дорогах насчитали свыше миллиона автомобилей.

Движение в утренние часы затруднено на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Заторы образовались на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Рязанском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском и Боровском шоссе.

Пробки возникли также на Минском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными на дорогах, не совершать внезапных перестроений и не превышать допустимую скорость.