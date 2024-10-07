Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 7 октября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром 7 октября. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В ведомстве отметили, что на дорогах зафиксировали более 1,1 миллиона автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Водителей просят быть внимательными в связи с возможными осадками.

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