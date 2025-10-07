Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 7 октября

Утренние пробки в Подмосковье составили пять баллов. Во вторник, 7 октября, на региональных дорогах зафиксировали свыше миллиона машин, что превышает показатели сентября на 1,5%.

Движение транспорта затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Новорязанском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе.

Заторы возникли сегодня также на Минском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Жителей и гостей Московской области призывают учитывать возможные осадки, не нарушать дистанцию и не превышать скорость.