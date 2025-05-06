Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 6 мая

Утром во вторник, 6 мая, на дорогах Подмосковья насчитали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили пять баллов.

Заторы сегодня зарегистрировали на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Каширском и Симферопольском шоссе.

Движение машин затруднено также на Варшавском, Киевском, Калужском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Минском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали водителей не превышать скорость, не нарушать дистанцию, а также избегать внезапных маневров.