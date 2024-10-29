Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 29 октября

Около 1,1 миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 29 октября. Это на 1% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Киевском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.