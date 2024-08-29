Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 29 августа

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 29 августа. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Ярославском, Ленинградском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Дмитровском, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В региональном Минтрансе уточнили, что к данному часу на дорогах зафиксировали 979 тысяч автомобилей. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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