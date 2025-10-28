Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 28 октября

Фото: Снегопад в Москве и Подмосковье / Медиасток.рф

Утром во вторник, 28 октября, на дорогах Московской области зарегистрировали свыше миллиона машин. Пробки в регионе достигли пяти баллов.

Заторы сегодня возникли на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Ярославском, Рязанском, Новорязанском, Каширском и Варшавском шоссе.

В утренние часы движение затруднено также на Калужском, Минском, Можайском, Боровском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям о возможных осадках и призвало соблюдать дистанцию и не превышать скорость.