Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 28 ноября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 28 ноября. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве отметили, что на дорогах зафиксировали миллион автомобилей, что на 1% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.