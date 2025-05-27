Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 27 мая

Утром во вторник, 27 мая, пробки в Подмосковье достигли пяти баллов. Сегодня на дорогах региона насчитали свыше миллиона автомобилей.

Заторы возникли на шоссе Энтузиастов, Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском и Боровском шоссе.

Движение машин затруднено на Киевском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Осташковском и Ленинградском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не совершать резких маневров и не превышать допустимую скорость.