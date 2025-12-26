Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 26 декабря

Фото: Первый снег в Москве / Медиасток.рф

Пробки в Подмосковье утром в пятницу, 26 декабря, достигли пяти баллов. На региональные дороги сегодня выехали свыше 700 тысяч машин.

Заторы возникли в последний день рабочей недели на Щелковском, Ленинградском, Носовихинском, Рязанском, Каширском и Варшавском шоссе.

Движение автомобилей в утренние часы затруднено на Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать внезапных перестроений и быть предельно внимательными.