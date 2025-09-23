Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 23 сентября

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром во вторник, 23 сентября, пробки в Подмосковье составили пять баллов. На региональных дорогах зарегистрировали более миллиона автомобилей.

Заторы сегодня возникли на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Движение автомобилей в утренние часы затруднено на Ярославском, Щелковском, Ленинградском, Осташковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском и Калужском шоссе.

Пробки также зафиксировали на Киевском, Минском, Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей не превышать скорость, не нарушать дистанцию, а также не совершать внезапных перестроений.