Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 23 октября

В четверг, 23 октября, на дорогах Подмосковья зарегистрировали миллион автомобилей. Пробки достигли пяти баллов.

Движение транспорта временно затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Осташковском, Рязанском, Новорязанском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Заторы образовались в утренние часы на Киевском, Минском, Варшавском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки зафиксировали на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали водителей не превышать скорость, не нарушать дистанцию, а также не совершать внезапных перестроений.