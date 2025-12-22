Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 22 декабря
Утром в понедельник, 22 декабря, в Подмосковье зарегистрировали пятибалльные пробки. Сегодня на региональных дорогах насчитали свыше 983 тысяч машин.
Заторы образовались на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
Движение транспорта в утренние часы затруднено на Щелковском, Ленинградском, Каширском, Осташковском, Носовихинском, Варшавском, и Киевском шоссе.
Пробки возникли на Минском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывают водителей не превышать скорость, не нарушать дистанцию и не совершать внезапных перестроений.