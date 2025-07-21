Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 21 июля

Утром в понедельник, 21 июля, интенсивность движения транспорта в Московской области оценили в пять баллов. На дорогах региона зарегистрировали свыше 950 тысяч машин, что на 2,5% ниже среднего показателя за июнь.

Пробки образовались на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Заторы также возникли на Каширском, Варшавском, Можайском, Боровском, Киевском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают проявлять повышенную осторожность из-за осадков, придерживаться разрешенной скорости движения, соблюдать безопасную дистанцию и воздерживаться от резких маневров.