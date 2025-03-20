Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 20 марта

Утром в четверг, 20 марта, на дорогах Подмосковья насчитали более миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили пять баллов.

Сегодня заторы возникли на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Кроме того, затруднения зафиксировали на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Автомобилистов призвали сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться во время движения и не совершать резких маневров.