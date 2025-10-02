Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 2 октября

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром в четверг пробки в Подмосковье достигли пяти баллов. На региональных дорогах сегодня насчитали 1,1 миллиона автомобилей, что превышает показатели сентября более чем на 5%.

Движение автомобилей затруднено на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия» в сторону столицы.

Заторы образовались на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском и Калужском шоссе.

Кроме того, пробки в утренние часы возникли на Киевском, Минском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.