Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 2 октября
Утром в четверг пробки в Подмосковье достигли пяти баллов. На региональных дорогах сегодня насчитали 1,1 миллиона автомобилей, что превышает показатели сентября более чем на 5%.
Движение автомобилей затруднено на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия» в сторону столицы.
Заторы образовались на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском и Калужском шоссе.
Кроме того, пробки в утренние часы возникли на Киевском, Минском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.