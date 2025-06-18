Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 18 июня

Утром в среду, 18 июня, пробки в Подмосковье составили пять баллов. На региональных дорогах зарегистрировали свыше миллиона автомобилей.

Движение затруднено сегодня на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Симферопольском шоссе.

Кроме того, пробки возникли на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало автомобилистов учитывать возможность осадков, быть внимательными за рулем, не превышать скорость и не нарушать дистанцию.