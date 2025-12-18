Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 18 декабря

Утром в четверг, 18 декабря, пробки в Подмосковье достигли пяти баллов. На региональные магистрали сегодня выехали около миллиона автомобилей.

Наибольшие сложности для водителей традиционно возникли на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Движение замедлено на Ленинградском, Щелковском, Осташковском, Носовихинском, Рязанском Новорязанском и Киевском шоссе.

Пробки образовались также на Боровском, Варшавском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напоминают автомобилистам о необходимости сохранять повышенную бдительность на дорогах: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершать резких перестроений и обязательно уступать дорогу пешеходам.