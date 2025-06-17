Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 17 июня

Утром во вторник, 17 июня, пробки в Подмосковье составили пять баллов. Сегодня на дорогах региона зафиксировали свыше миллиона автомобилей.

Заторы возникли на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском и Киевском шоссе.

Движение машин затруднено на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и трассе М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей быть предельно внимательными, не совершать внезапных маневров и не превышать допустимую скорость.