Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 17 апреля

Утром в четверг, 17 апреля, на дорогах Московской области зарегистрировали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили пять баллов.

Сегодня заторы зафиксировали на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском и Варшавском шоссе.

Кроме того, движение транспорта затруднено на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В четверг в Московской области местами пройдут дожди. Автомобилистов призвали соблюдать осторожность, не превышать скорость и не совершать внезапных маневров.