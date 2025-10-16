Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 16 октября
Утром в четверг, 16 октября, на подмосковных дорогах насчитали миллион автомобилей. Пробки достигли пяти баллов.
Движение затруднено на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в сторону столицы.
Заторы возникли на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Носовихинском, Варшавском, Калужском и Киевском шоссе.
Кроме того, пробки образовались на Минском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать внезапных перестроений.