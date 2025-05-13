Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 13 мая

Утром во вторник, 13 мая, пробки в Подмосковье достигли пяти баллов. На дорогах региона зарегистрировали свыше миллиона автомобилей.

Движение сегодня затруднено на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Щелковском и Симферопольском шоссе.

Кроме того, заторы возникли на Калужском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не совершать внезапных маневров, не превышать скорость, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.