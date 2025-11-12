Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 12 ноября

Пробки на подмосковных дорогах утром в среду, 12 ноября, достигли пяти баллов. На региональных трассах сегодня зарегистрировали свыше миллиона машин.

Заторы возникли на Щелковском, Осташковском, Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском и Киевском шоссе.

Пробки в утренние часы образовались также на Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Минском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, движение затруднено на нескольких трассах — М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило водителям о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.