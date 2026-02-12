Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 12 февраля
Пробки в Подмосковье утром в четверг, 12 февраля, составили пять баллов. На дорогах региона насчитали свыше 792 тысяч машин.
Движение затруднено сегодня на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в сторону столицы.
На Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Ярославском, Варшавском, Рязанском и Калужском шоссе в утренние часы образовались пробки.
Заторы возникли на Киевском, Минском, Боровском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает автомобилистов держать дистанцию и сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.