Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 12 февраля

Снегопад в Москве и Подмосковье
Фото: Снегопад в Москве и Подмосковье/Медиасток.рф

Пробки в Подмосковье утром в четверг, 12 февраля, составили пять баллов. На дорогах региона насчитали свыше 792 тысяч машин.

Движение затруднено сегодня на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в сторону столицы.

На Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Ярославском, Варшавском, Рязанском и Калужском шоссе в утренние часы образовались пробки.

Заторы возникли на Киевском, Минском, Боровском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает автомобилистов держать дистанцию и сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.

