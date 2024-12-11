Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 11 декабря

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром 11 декабря. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве уточнили, что на дорогах Московской области зафиксировали 861 тысячу автомобилей, что на 2,5% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах в связи с возможными осадками и гололедицей, а также соблюдать ПДД.