Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 10 сентября

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Пробки в Подмосковье утром в среду, 10 сентября, составили пять баллов. На региональных дорогах сегодня зарегистрировали свыше миллиона машин, что превышает на 5% средние показатели августа.

Движение автомобилей в утренние часы затруднено на Ленинградском, Ярославском, Осташковском, Щелковском, Каширском, Носовихинском и Варшавском шоссе.

Заторы также зафиксировали на Киевском, Калужском, Минском, Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Пробки возникли на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции, а также призвали их избегать резких маневров.