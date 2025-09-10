Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 10 сентября
Пробки в Подмосковье утром в среду, 10 сентября, составили пять баллов. На региональных дорогах сегодня зарегистрировали свыше миллиона машин, что превышает на 5% средние показатели августа.
Движение автомобилей в утренние часы затруднено на Ленинградском, Ярославском, Осташковском, Щелковском, Каширском, Носовихинском и Варшавском шоссе.
Заторы также зафиксировали на Киевском, Калужском, Минском, Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Пробки возникли на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции, а также призвали их избегать резких маневров.