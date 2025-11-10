Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 10 ноября

Пробки в Подмосковье утром в понедельник составили пять баллов. Сегодня на региональных дорогах зарегистрировали свыше миллиона машин — это на 4% больше средних показателей октября.

Заторы в первый день рабочей недели возникли на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Осташковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском и Каширском шоссе.

Движение автомобилей затруднено на Киевском, Минском, Боровском, Варшавском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей не совершать внезапных перестроений, не превышать скорость и не нарушать дистанцию.